Николай Любимов отреагировал на снегопад в Рязани

Губернатор призвал рязанцев быть аккуратнее на дорогах и при возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

Николай Любимов отреагировал на снегопад в Рязани. Об этом он сообщил на своей страничке «ВКонтакте».

Во вторник, 7 декабря, в Рязани прошел снегопад. Губернатор Николай Любимов отметил, что это серьезный вызов для коммунальных служб, которые работают в усиленном режиме.

«Многие ждали снега, но никто не рад заваленным дорогам, сугробам на обочинах и пробкам», — отметил глава региона.

Он поручил минтрансу и главам всех районов области проконтролировать ситуацию и при необходимости вывести на дороги дополнительную снегоуборочную технику.

Любимов призвал рязанцев быть аккуратнее на дорогах и при возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж с улиц заснеженной Рязани.