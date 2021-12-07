Instagram запустил функцию напоминания о перерыве при просмотре ленты

Cервис «Take a break» («Сделай перерыв») будет присылать пользователям уведомления о необходимости перерыва при просмотре контента.

Instagram запустил функцию напоминания о перерыве при просмотре ленты. Об этом сообщили в официальном блоге соцсети.

Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что сервис «Take a break» («Сделай перерыв») будет присылать пользователям уведомления о необходимости перерыва при просмотре контента. Ее анонсировали в середине ноября. Моссери отметил, что для него важно, чтобы люди смогли принимать осознанные решения о том, как они тратят свое время.

Отмечается, что со вторника, 7 декабря, сервис доступен для пользователей США, Великобритании, Ирландии, Канады, Новой Зеландии и Австралии. Для других стран он появится к началу 2022 года.

Также в Instagram сообщили, что дополнительно начнут тестировать функцию массового удаления фото, видео, комментариев или лайков. Она будет доступна с января 2022 года.