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В Instagram появится новая функция
Функция будет предупреждать пользователей сделать перерыв при просмотре ленты.

В Instagram появится новая функция. Об этом глава соцсети Адам Моссери написал в своем Twitter.

Instagram тестирует функцию Take a break («Сделай перерыв»). Функция будет предупреждать пользователей сделать перерыв при просмотре ленты. Сообщается, что период времени пользователь сможет установить сам.

В сообщении говорится, что при успешном завершении тестирования воспользоваться функцией можно будет в декабре. Пока она доступна лишь некоторым пользователям.