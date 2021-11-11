В Instagram появится новая функция
Функция будет предупреждать пользователей сделать перерыв при просмотре ленты.
В Instagram появится новая функция. Об этом глава соцсети Адам Моссери
Instagram тестирует функцию Take a break («Сделай перерыв»). Функция будет предупреждать пользователей сделать перерыв при просмотре ленты. Сообщается, что период времени пользователь сможет установить сам.
В сообщении говорится, что при успешном завершении тестирования воспользоваться функцией можно будет в декабре. Пока она доступна лишь некоторым пользователям.