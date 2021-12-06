Стали известны подробности смертельного пожара в Шацком районе

Пожар произошел 3 декабря примерно в 22:00.

В селе Каверино Шацкого района при пожаре погиб 54-летний хозяин сгоревшего дома. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пожар произошел 3 декабря примерно в 22:00.

Жители села услышали похожие на выстрелы звуки, которые раздавались с окраинной улицы Черемушки. Выяснилось, что трескается шифер на горящем доме.

Местные жители позвонили в диспетчерскую службу и побежали к дому.

«Пожарные приехали быстро, но щитовой дом спасти не удалось — огонь полностью уничтожил строение. 54-летний хозяин, который жил один, погиб», — рассказала глава Каверинского сельского поселения Татьяна Гришкина.

Причины и ущерб устанавливают. На пожар выезжали четыре пожарных автомобиля и команда из восьми человек из ПЧ-48 по Шацку и Шацкому району.