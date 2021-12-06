В России в начале 2022 года приступят к испытаниям вакцины для детей младше 12 лет
Соответствующие документы на исследования препарата представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подали в ноябре.
В России в 2022 году начнут испытывать вакцину против коронавируса для детей младше 12 лет. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили
К испытаниям вакцины для детей от шести до 11 лет приступят в начале следующего года. В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подали соответствующие документы для разрешения на исследование.
Ранее стало известно, что в России разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название «Гам-КОВИД-Вак М», или «Спутник М».