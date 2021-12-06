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В России предложили ограничить вклады для малоимущих до 300 тысяч рублей
В ряде крупных банков поддержали идею Центробанка о создании специального вклада с повышенным процентом для россиян с малыми доходами.

В России предложили ограничить вклады для малоимущих до 300 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

В ряде крупных банков поддержали идею Центробанка о создании специального вклада с повышенным процентом для россиян с малыми доходами. Ставку по продукту предлагается привязать к инфляции, а не к ключевой ставке.

Высокую ставку по такому депозиту банки могут обеспечить за счет прибыли или за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны кредитных организаций.

Проект поддержали в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. В банках «Открытие» и ВТБ отметили, что идея требует дополнительной проработки.

В ассоциации банков России отметили, что относятся к идее скептически.

«У большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять. Проявлять заботу можно и другими способами — увеличением соцвыплат, адресных субсидий и предоставлением налоговых льгот», — прокомментировал идею вице-президент ассоциации Алексей Волухов.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил установить обязательную сумму возврата жертвам мошенников.