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Центробанк предложил установить обязательную сумму возврата жертвам мошенников
Сумма возврата будут считать «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии».

Центробанк предложил установить обязательную сумму возврата жертвам мошенников. Об этом пишет РБК.

Директор департамента информационной безопасности Ц. Б. Вадим Уваров на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий рассказал о разработках изменений в закон «О национальной платежной системе».

Сообщается, что за третий квартал 2021 года мошенники похитили у россиян 3,2 млрд рублей, а вернули банки клиентам только 7,7 процентов похищенных средств (меняя 250 млн рублей).

Центробанк предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств пострадавшим от рук мошенников. Для этого рассказать о мошенничестве банку необходимо не позднее следующего дня после получения уведомления о списании средств. Отмечается, что сумма возврата будут считать «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80-90% всех случаев социальной инженерии». Сейчас по закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они украдены не по вине клиента.

Также планируется изменить процедуру подтверждения банками операций с признаками мошеннический действий. Регулятор хочет дать право банкам списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней. За это время клиент осознает, что деньги перечислены мошеннику, и сможет отклонить операцию.