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В Минстрое пояснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Запрет на несогласованную перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными еще в 2006 году.

В Минстрое прокомментировали ситуацию со штрафами за остекление балконов. В пресс-службе пояснили, что штрафы не являются нововведением. Запрет на несогласованную перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными еще в 2006 году.

С 1 марта 2022 года вступает в силу новый приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Ключевым отличием является то, что теперь требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россиян начнут штрафовать на пять тысяч рублей за самовольное остекление балкона.