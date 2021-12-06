В Минстрое пояснили ситуацию со штрафами за остекление балконов

Запрет на несогласованную перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными еще в 2006 году.

В Минстрое прокомментировали ситуацию со штрафами за остекление балконов. В пресс-службе пояснили , что штрафы не являются нововведением. Запрет на несогласованную перепланировку содержится в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными еще в 2006 году.

С 1 марта 2022 года вступает в силу новый приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Ключевым отличием является то, что теперь требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россиян начнут штрафовать на пять тысяч рублей за самовольное остекление балкона.