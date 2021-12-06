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С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за самовольное остекление балкона
Штрафы за остекление балконов в пять тысяч рублей будет выписывать управление административно-технического надзора администрации города.

С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за самовольное остекление балкона. Об этом пишет сайт Тульской службы новостей.

Изменения предусматривает приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Он вступает в силу 1 марта 2022 года. Приказ запрещает «производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушении порядка, предусмотренного статьями 25,26 и 28 Жилищного кодекса России».

Остекление балкона или обшивка его сайдингом будет также входить в техпаспорт дома как один из элементов оформления фасада. Такие работы жильцам нужно будет согласовывать.

Генеральный директор УК «Евросити» Сергей Рыковский рассказал, что техусловия на установку стеклопакетов на балкон выдает управляющая компания. По техусловиям жильцам надо составить проект, где будут указаны размеры, стыки, материалы, расчет нагрузки и заключение о возможности выполнения работ.

Сообщается, что штрафы за остекление балконов в пять тысяч рублей будет выписывать управление административно-технического надзора администрации города.