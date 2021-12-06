С распылившим перцовый баллончик в рязанской школе учеником провели профилактическую беседу

Уточняется, что баллончик распылили в раздевалке спортивного зала. После инцидента всех людей эвакуировали.

С учеником 8 класса, который распылил перцовый баллончик в здании школы № 6, провели профилактическую беседу. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в мэрии.

Уточняется, что баллончик распылили в раздевалке спортивного зала. После инцидента всех людей эвакуировали.

«В школе открыли все двери и окна на проветривание. Учащиеся, которые почувствовали себя плохо, с согласия родителей были отпущены домой. С нарушителем проведена профилактическая беседа о недопустимости такого поведения. Родители приглашены в школу для беседы», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее очевидцы рассказали, что в школе № 6 распылили перцовый баллончик. Полиция прокомментировала этот инцидент.