Полиция прокомментировала инцидент с перцовым баллончиком в рязанской школе

В полиции отметили, школьник распылил баллончик по неосторожности.

Полиция подтвердила инцидент с распылением перцового баллончика в МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением французского языка. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в редакцию РЗН. инфо поступила информация, что в школе учащийся 8 класса принес в школу перцовый баллончик и распылил в раздевалке на первом этаже. Из-за инцидента учебный процесс приостановили на некоторое время.

В полиции отметили, школьник распылил баллончик по неосторожности.

«В настоящее время с ним и его родителями сотрудниками по делам несовершеннолетних полиции проводится работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что подросток характеризуется положительно, на учете в ПДН не состоит, воспитывается в благополучной полноценной семье», — сообщили в полиции.

В настоящее время жизни и здоровью учащихся, педагогическому и иному персоналу образовательного учреждения ничего не угрожает. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.