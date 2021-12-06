Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре

Ранее СМИ сообщили, что найдены тела двух россиянок. Женщины пропали еще в середине ноября.

Уроженец Сирии, которого подозревают в убийстве двух российских туристок на Кипре, совершил преступление после охоты. Об этом пишет Cyprus Mail.

Ранее СМИ сообщили, что найдены тела двух россиянок. Женщины пропали еще в середине ноября.

В убийстве подозревают 32-летнего сирийца. Он признался в преступлении спустя 10 дней после ареста. Мужчина заявил, что закопал тела убитых в яме у дома, а место засыпал гравием. Полиция не сразу нашла захоронение, из-за того, что следы замели дожди.

Подозреваемый сообщил, что накануне отправился на охоту. Утром, после возвращения он услышал, что женщины говорят о нем, и застрелил их. Мотивы неизвестны.

Ранее появилась информация, что мужчина делал ремонт в доме отдыха, где познакомился с женщинами. Он убил их и спрятал трупы на садовом участке. Сначала подозреваемый обвинял другого человека, он утверждал, что вернул их в отель. Но на него пало подозрение из-за разговоров по телефону с сообщниками, которые сообщили, что мужчина перемещался с места на место. Несколько раз он пользовался кредитной картой одной из женщин.

Напомним, 43-летняя и 33-летняя женщины приехали на Кипр в разное время: полтора месяца назад и в начале лета.