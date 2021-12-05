Пропавшие на Кипре российские туристки найдены убитыми

Тела двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября, обнаружили в воскресенье, 5 декабря.

Тела двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября, обнаружили в воскресенье, 5 декабря. Известно, что 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова приехали на остров в разное время: одна из них — полтора месяца назад, другая — еще в начале лета, сообщает НТВ .

Кипрская полиция ранее обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти женщин. Туристки пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки недалеко от пляжа «Маккензи», где они останавливались.

К убийству женщин заподозрили 32-летнего гражданина Сирии. Он признался в преступлении и сообщил, что закопал тела в саду в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол. Там он занимался строительными работами. В этом доме и в экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из россиянок.

Также полиция задержала 23-летнего мужчину в качестве второго подозреваемого по этому делу. Кроме того, задержан 45-летний водитель автомобиля, в котором он ехал.