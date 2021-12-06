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Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей
В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ в понедельник, 6 декабря, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Он начнет действовать с 1 января 2022 года.

Напомним, минимальный размер оплаты труда теперь будет составлять 13 890 рублей в месяц. Законопроект одобрили в третьем окончательном чтении на пленарном заседании в конце ноября депутаты Госдумы.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.