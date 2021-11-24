С 1 января в России увеличится минимальный размер оплаты труда

Законопроект в третьем окончательном чтении приняли депутаты Госдумы.

В России с 1 января 2022 года увеличат минимальный размер оплаты труда. Законопроект в третьем окончательном чтении депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании в среду, 24 ноября, пишет РИА Новости .

В изначальной редакции документ предполагал, что МРОТ составит 13 617 рублей в месяц. Законопроект приняли в первом чтении 26 октября. Ко второму чтению Владимир Путин предложил поправку, по которой минимальный размер оплаты труда увеличится до 13 890 рублей.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.