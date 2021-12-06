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Мост-дублер через Оку построят из села Дядьково до села Дубровичи
Начало мостового перехода построят в селе Дядьково в районе улицы Центральной, а его съезд оборудуют в селе Дубровичи.

Новый мост через Оку под Рязанью будет соединять Дядьково и Дубровичи. Документы по планировке территории опубликованы на сайте администрации Рязанского района.

Начало мостового перехода построят в селе Дядьково в районе улицы Центральной, а его съезд оборудуют в селе Дубровичи.

Примыкания к соединяемым дорогам планируется сделать в двух уровнях по типу «труба». Южной развязкой обозначается примыкание в нескольких уровнях мостового перехода к улице Центральной.

Северной развязкой — примыкание в разных уровнях к автомобильной дороге 61К-011 Рязань (от села Шумашь)-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш.

Также в Дядькове потребуется строительство моста через ручей Быстрец и переустройство трасс волоконно-оптических кабелей, газопровода и водопровода.

В документе говорится, что проектируемые дороги связаны с будущим развитием улично-дорожной сети города. В проект входит расположение в районе водоемов и распространения карста.

В документе сообщается об установке шумозащитных экранов в границах жилой застройки.

Также есть сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд.