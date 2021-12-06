Мост-дублер через Оку построят из села Дядьково до села Дубровичи

Новый мост через Оку под Рязанью будет соединять Дядьково и Дубровичи. Документы по планировке территории опубликованы на сайте администрации Рязанского района.
Начало мостового перехода построят в селе Дядьково в районе улицы Центральной, а его съезд оборудуют в селе Дубровичи.
Примыкания к соединяемым дорогам планируется сделать в двух уровнях по типу «труба». Южной развязкой обозначается примыкание в нескольких уровнях мостового перехода к улице Центральной.
Северной развязкой — примыкание в разных уровнях к автомобильной дороге 61К-011 Рязань (от села Шумашь)-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш.
Также в Дядькове потребуется строительство моста через ручей Быстрец и переустройство трасс волоконно-оптических кабелей, газопровода и водопровода.
В документе говорится, что проектируемые дороги связаны с будущим развитием улично-дорожной сети города. В проект входит расположение в районе водоемов и распространения карста.
В документе сообщается об установке шумозащитных экранов в границах жилой застройки.
Также есть сведения о земельных участках, в отношении которых предполагается изъятие для государственных или муниципальных нужд.