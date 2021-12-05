Ученые выдвинули новую версию возникновения омикрон-штамма

Ученые озвучили еще одну гипотезу о том, как мог сформироваться штамм омикрон. По их мнению, он появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям.

Ученые озвучили еще одну гипотезу о том, как мог сформироваться штамм омикрон. По их мнению, он появился после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптировался и перешел обратно к людям. Об этом агентству Bloomberg рассказал сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Сикхулиле Мойо.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на „альфу“, на „бету“, то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — сказал ученый, который был в числе первых определивших новый вариант вируса.

Мойо считает, что быстрое распространение нового штамма по миру вызывает беспокойство. По его словам, он накапливает собственный паттерн мутаций.

Напомним, новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток.