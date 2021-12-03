Вирусолог назвал главный симптом нового омикрон-штамма

По его словам, у больных появляются традиционные признаки гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.

Научный сотрудник МГУ вирусолог Максим Скулачев в беседе с « Москвой 24 » рассказал, какие признаки можно выявить у заболевшим новым штаммом коронавируса «омикрон».

По его словам, у больных появляются традиционные признаки гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. Скулачев заявил, что главным симптомом этого штамма является сильная усталость.

Среди специалистов доминирует мнение, что при «омикроне» нет тяжелого течения болезни, отметил специалист. Случаи заболевания несколькими штаммами одновременно пока также не фиксировались.

Тем не менее, вирусолог полагает, что заражение сразу двумя штаммами не должно усугублять течение болезни.