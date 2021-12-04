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В России хотят ограничить использование личных автомобилей
Россиян хотят ограничить в пользовании личными автомобилями для снижения вреда экологии. Об этом идет речь в транспортной стратегии России до 2035 года, пишет «Коммерсантъ».

Россиян хотят ограничить в пользовании личными автомобилями для снижения вреда экологии. Об этом идет речь в транспортной стратегии России до 2035 года, пишет «Коммерсантъ».

Документ носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие 15 лет. На эти цели предполагается потратить 60 триллионов рублей.

Исходя из информации в документе, 61% загрязняющих веществ, выделяемых транспортом, приходится на автомобили. При этом 82% вредных выбросов происходит из-за стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Власти считают, что необходимо ограничить использование личных автомобилей в пользу общественного транспорта. В стратегии говортся, что такой вариант является безальтернативным.

В планах также минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями и установить «цифровой контроль» за дорожным шумом, увеличить число заправок для электромобилей. Правительство собирается построить сеть заправок для электромобилей — понадобится около 250 тыс. зарядных станций для европейской части России.

Водителям, которые не намерены отказываться от своих автомобилей, предложат подумать о «совместном использовании транспортных средств» с другими автолюбителями.

В Минтрансе прокомментировали информацию.