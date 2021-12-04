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В Минтрансе опровергли ограничения на личные автомобили
Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта и не предполагает ограничения использования личных автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта и не предполагает ограничения использования личных автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что транспортная стратегия России до 2035 года предполагает «безальтернативное» ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта.