В омикрон-штамме ученые нашли фрагмент генома человека

Специалисты компании Nference выяснили, что штамм коронавируса омикрон приобрел одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека.

Специалисты компании Nference выяснили, что штамм коронавируса омикрон приобрел одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека. Исследование приводит сайт OSF Preprints .

Как объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан, благодаря этому фрагменту омикрон стал более «человечным», что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы.

Эксперты установили, что фрагмент не встречался в предыдущих вариантах коронавируса.

По их мнению, мутация могла появиться в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно содержать и коронавирус, и SARS-CoV-2. В этом случае может происходить вирусная рекомбинация. При ней разные патогены создают копии с фрагментами друг друга.

Напомним, ранее штамм омикрон назвали предвестником окончания пандемии коронавируса.