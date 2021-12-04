В омикрон-штамме ученые нашли фрагмент генома человека

Специалисты компании Nference выяснили, что штамм коронавируса омикрон приобрел одну из мутаций, присоединив последовательность нуклеотидов, которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также в геноме человека. Исследование приводит сайт
Как объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан, благодаря этому фрагменту омикрон стал более «человечным», что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы.
Эксперты установили, что фрагмент не встречался в предыдущих вариантах коронавируса.
По их мнению, мутация могла появиться в клетках легких или ЖКТ, так как они могут одновременно содержать и коронавирус, и SARS-CoV-2. В этом случае может происходить вирусная рекомбинация. При ней разные патогены создают копии с фрагментами друг друга.
Напомним, ранее штамм омикрон назвали предвестником окончания пандемии коронавируса.