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Штамм омикрон назвали предвестником окончания пандемии коронавируса
Появление такого штамма коронавируса, как омикрон, может означать, что ковид начал отступать. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в пятницу, 3 декабря.

Появление такого штамма коронавируса, как омикрон, может означать, что ковид начал отступать. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в пятницу, 3 декабря.

«Новый штамм, который зародился в Южной Африке, который здорово более заразен, но вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, новая форма заболевания начала оттягивать его в сторону простуд.

Никифоров считает, что новый штамм будет охватывать больше населения, но при этом болезнь становится более легкой.

«Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — подытожил Никифоров.