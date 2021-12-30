В Рязани за убийство жениха бывшей подруги осудили мужчину

Инцидент произошел 23 марта в районе дома № 12 по улице Тимакова.

В Рязани за убийство жениха бывшей подруги осудили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла ночью 23 марта в районе дома № 12 по улице Тимакова.

Мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения подошел к девушке, к которой испытывал чувства. Во время общения рязанка объяснила, что она состоит в близких отношениях с другим человеком и ждет его прихода. В этот момент молодой человек решил убить жениха бывшей возлюбленной. После этого он зашел в подъезд и начал ждать мужчину. Увидев его, подсудимый достал нож и ударил рязанца в шею. От ранения пострадавший умер в больнице.

Рязанца осудили на 9,5 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также на один год его приговорили к ограничению свободы.

Приговор не вступил в законную силу.