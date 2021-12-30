В Рязани в трансформаторной подстанции ребенку оторвало пальцы

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани начала проверку по факту получения травмы подростком в трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Специалисты установили, что ребенок с другом зашел в здание трансформаторной подстанции в районе дома № 29 по улице Черновицкой. Мальчик залез по электрическому шкафу на распределительный щит и коснулся руками электропредохранителей. Так он получил травму и упал.

В результате ребенку оторвало пальцы рук. «На место происшествия выезжал заместитель прокурора Железнодорожного района Роман Соловей. Прокуратурой организована проверка, обстоятельства выясняются», — отметили в пресс-службе органа.

Также проверку обстоятельств трагедии начали рязанские полицейские.