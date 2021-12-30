Полицейские проверят обстоятельства травмирования ребенка в трансформаторной подстанции в Рязани

Об инциденте стало известно в четверг, 30 декабря.

Полицейские начали проверку по факту травмирования ребенка в трансформаторной подстанции в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток и его родители не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также характеризуются положительно.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, об инциденте с мальчиком, лишившимся пальцев рук в трансформаторной подстанции в Рязани, стало известно в четверг, 30 декабря.