Полицейские проверят обстоятельства травмирования ребенка в трансформаторной подстанции в Рязани
Об инциденте стало известно в четверг, 30 декабря.
Полицейские начали проверку по факту травмирования ребенка в трансформаторной подстанции в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.
Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток и его родители не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также характеризуются положительно.
Специалистам предстоит установить все обстоятельства трагедии.
Напомним, об инциденте с мальчиком, лишившимся пальцев рук в трансформаторной подстанции в Рязани, стало известно в четверг, 30 декабря.