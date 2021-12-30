Рязанцы высказались против предложения Жириновского по присоединению новогодних каникул к отпускам

Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Рязанцы высказались против предложения Жириновского по присоединению новогодних каникул к отпускам. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Ранее депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил отменить фиксированные новогодние каникулы и присоединить эти выходные дни к отпускам россиян, чтобы у них была возможность самостоятельно выбрать, когда отдыхать. Однако большинство рязанцев не оценили подобную инициативу — против высказался 51% опрошенных.

Поддержали предложение депутата 38%, а еще 11% затруднились с оценкой идеи.

Также известно, что среди мужчин примерно поровну сторонников и противников предложения — 40% и 43% соответственно. Женщины чаще всех выступали против (57%).