Жириновский предложил присоединить новогодние каникулы к отпускам россиян

Он заявил, что в эти дни серьезно увеличивается смертность.

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить 15 дней к отпускам. Об этом сообщило РИА Новости .

Парламентарий предложил россиянам самим выбрать, когда взять эти дни в качестве выходных. «Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — отметил Жириновский. Он добавил, что «некоторым нужно предложить добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю».

Также Жириновский заявил, что в новогодние каникулы серьезно увеличивается смертность. «Десять дней новогоднего „локдауна“ провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т. п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период», — сказал депутат.

Политик подчеркнул, что в эти дни сложно заниматься полезными делами. «Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», — заявил Жириновский.