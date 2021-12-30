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Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения
Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде определенных действий до 8 февраля.

Блогеру Хованскому могут продлить меру пресечения. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Ранее Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находился в СИЗО более пяти месяцев. Ему избрали запрет определенных действий: блогер до 8 января обязан приходить на вызовы следователя и суда, также ему запрещено с 18:00 до 10:00 выходить из дома без письменного разрешения следователя, подходить близко к месту преступления — квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню, ставшую причиной уголовного дела. Кроме того, Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления; использовать телефон и интернет.

Однако следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде определенных действий до 8 февраля. Ходатайство уже направили в Куйбышевский районный суд.

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