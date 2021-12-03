За сутки из рязанских больниц выписали 121 человека с коронавирусом

Всего в больницах находятся 895 человек с COVID-19.

За сутки из рязанских больниц выписали 121 человека с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в больницах находятся 895 человек с COVID-19. В региональном минздраве сообщили, что состояние 84 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 614 — средней степени тяжести, 197 — в тяжелом состоянии. Из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса в Рязанской области превысило две тысячи.