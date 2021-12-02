Число смертей от коронавируса в Рязанской области превысило две тысячи

За сутки коронавирусом в регионе заболели 225 человек, всего с начала пандемии — 55 946.

За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались 20 человек, с начала пандемии от коронавируса — 2008 человек. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки коронавирусом в региоге заболели 225 человек, всего с начала пандемии — 55 946. За сутки выздоровели 512 человек, всего число вылечившихся достигло 47 086. В России за сутки выявили 33 389 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 703 107 человек.

За сутки выздоровели 35 185 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 400 117 человек. За сутки скончались 1 221человек, всего число летальных случаев достигло 277 640.