В массовой аварии в Кальном пострадала семилетняя девочка

ДТП случилось на Касимовском шоссе в пятницу, 3 декабря.

В массовой аварии в Кальном пострадал семилетний ребенок. Об этом РЗН. инфо сообщила инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Рязани Александра Тюрина.

Напомним, ДТП произошло на Касимовском шоссе в пятницу, 3 декабря.

По информации очевидцев, Lada Granta выезжала со второстепенной дороги, понадеявшись, что ее пропустят. Легковушка врезалась в Lada Vesta. Далее автомобили столкнулись с другими машинами.

Отмечается, что пострадавшего ребенка забрали на «скорой» с подозрением на сотрясение мозга.

В полиции рассказали подробности ДТП.