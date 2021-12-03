В массовой аварии в Кальном пострадала семилетняя девочка
ДТП случилось на Касимовском шоссе в пятницу, 3 декабря.
В массовой аварии в Кальном пострадал семилетний ребенок. Об этом РЗН. инфо сообщила инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Рязани Александра Тюрина.
Напомним, ДТП произошло на Касимовском шоссе в пятницу, 3 декабря.
По информации очевидцев, Lada Granta выезжала со второстепенной дороги, понадеявшись, что ее пропустят. Легковушка врезалась в Lada Vesta. Далее автомобили столкнулись с другими машинами.
Отмечается, что пострадавшего ребенка забрали на «скорой» с подозрением на сотрясение мозга.
В полиции рассказали подробности ДТП.