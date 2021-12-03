Стали известны подробности массового ДТП с пострадавшей семилетней девочкой в Кальном

Авария произошла в пятницу, 3 декабря, примерно в 13:25 в Рязани на Касимовском шоссе у дома № 32/1. По предварительной информации, столкнулись четыре машины.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности массового ДТП с пострадавшей семилетней девочкой в Кальном.

Авария произошла в пятницу, 3 декабря, примерно в 13:25 в Рязани на Касимовском шоссе у дома № 32/1. По предварительной информации, столкнулись четыре машины.

Пострадали два человека, в том числе один ребенок. Проводится проверка.

Напомним, пострадавшего ребенка забрали на скорой с подозрением на сотрясение мозга.