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Замерзший в Подмосковье второклассник сел на незнакомую маршрутку из-за боязни опоздать в школу
По предварительной информации, школьник боялся опоздать на уроки, поэтому сел в незнакомую маршрутку. В дороге он начал паниковать и вышел.

Второклассник, погибший в Подмосковье, мог сесть в незнакомую маршрутку, потому что боялся опоздать в школу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Мальчик уехал на спецтранспорте, который довозил его до школы.

На остановке его видел одноклассник. Приятель не дождался школьного автобуса и уехал, а 11-летний мальчик остался один на остановке.

По предварительной информации, школьник боялся опоздать на уроки, поэтому сел в незнакомую маршрутку. В дороге он начал паниковать и вышел.

Следы ребенка нашли берегу реки. Предположительно, он провалился под лед, но смог выбраться, после чего потерял сознание от переохлаждения и умер.

Отмечается, что у погибшего были задержки в развитии, возможно, из-за того, что ему не уделяли внимания. Мать ребенка живет в трехкомнатной квартире с бывшим и настоящим супругами. Они все вместе воспитывали пятерых детей.