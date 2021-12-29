В Подмосковье подросток насмерть замерз на улице

Тело 11-летнего мальчика нашли в канаве на объездной дороге без внешний признаков насилия.

В Подмосковье подросток насмерть замерз на улице. Об этом пишет telegram-канал Shot.

27 декабря, в полицию Дубны обратилась мать мальчика. Она рассказала, что ее 11-летний сын ушел из дома с утра и не вернулся. Ребенка искали волонтеры и полицейские.

Тело подростка нашли вечером во вторник, 28 декабря, в канаве на объездной дороге без внешних признаков насилия.

По предварительным данным ребенок замерз насмерть.

Отмечается, что он учился во втором классе школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Позже стали известны подробности происшествия.