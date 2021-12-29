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В России планируют отказаться от угольных шахт
Решение принято после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, когда погиб 51 человек.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России планируют сократить число угольных шахт. Об этом он сообщил в интервью с «РБК».

Решение принято после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, когда погиб 51 человек.

Новак отметил, что в ближайшее время ужесточат требования, а также изменятся соглашения по оплате труда шахтеров — уменьшится доля заработной платы, зависящая от объемов выработки.

Вице-премьер заявил, что необходимы более современные средства спасения при авариях, также необходимо модернизировать и повысить эффективность средств индивидуальной защиты шахтеров.

Новак сообщил, что число шахт будет сокращаться по мере истечения срока действия лицензий.

«Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться», — сказал он.

Собеседник отметил, что угольная генерация в России будет снижаться в рамках перехода на газ. При этом, запрета на строительство новых угольных станций нет.