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В Кемеровской области выросло число пострадавших на шахте «Листвяжная» до 99
Уточняется, что девятерых пострадавших уже готовят к выписке из больницы.

В Кемеровской области выросло число пострадавших на шахте «Листвяжная» до 99. Информация об этом в среду, 1 декабря, появилась на сайте регионального правительства.

«По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте „Листвяжная“ пострадало 99 человек, 51 погиб», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что девятерых пострадавших уже готовят к выписке из больницы. Также один человек находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, задымление на шахте произошло в городе Белово в четверг, 25 ноября. В шахте находились 285 человек. Большую часть смогли вывести. За остальными отправились спасатели, однако спустя некоторое время их отозвали.