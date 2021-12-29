\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-9°
Птн, 31
-7°
ЦБ USD 73.65 0.15 30/12
ЦБ EUR 83.2 -0.02 30/12
Нал. USD 72.80 / 74.75 16:36
Нал. EUR 82.20 / 83.85 16:11
Новости
Публикации
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
6 часов назад
746
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
Вчера 15:42
306
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
27 декабря 13:25
1 164
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
Вчера 10:30
1 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России могут вернуть смертную казнь
Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

В России могут вернуть смертную казнь. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель конституционного суда Валерий Зорькин напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение смертной казни как высшей меры наказания. В 1999 и 2009 суд подтвердил решение, но формально казнь не отменили, а объявили бессрочный мораторий. Отменить смертную казнь может только законодатель.

В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» Зорькин не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

По его словам, вопрос закрыт до тех пор, пока существует практика умышленных убийств, и многое зависит от общей правовой ситуации в стране.

Уточняется, что последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

Напомним, ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов.