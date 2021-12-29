В России могут вернуть смертную казнь

Последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

В России могут вернуть смертную казнь. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель конституционного суда Валерий Зорькин напомнил, что в стране действует бессрочный мораторий на применение смертной казни как высшей меры наказания. В 1999 и 2009 суд подтвердил решение, но формально казнь не отменили, а объявили бессрочный мораторий. Отменить смертную казнь может только законодатель.

В своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» Зорькин не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

По его словам, вопрос закрыт до тех пор, пока существует практика умышленных убийств, и многое зависит от общей правовой ситуации в стране.

Уточняется, что последний смертный приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

Напомним, ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов.