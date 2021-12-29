В Краснодаре задержали рабочего, избившего пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений.
В Краснодаре задержали рабочего, избившего пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев. Об этом пишет telegram-канал Shot.
Полиция задержала 39-летнего мужчину. Он избил 79-летнюю женщину за просьбу не бросать спиленные ветки в ее палисадник, а также заступившегося за нее прохожего.
Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Уточняется, что деревья он с напарником рубил на законных основаниях.
Ранее видео конфликта опубликовали очевидцы.