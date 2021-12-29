В Краснодаре задержали рабочего, избившего пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений.

В Краснодаре задержали рабочего, избившего пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Полиция задержала 39-летнего мужчину. Он избил 79-летнюю женщину за просьбу не бросать спиленные ветки в ее палисадник, а также заступившегося за нее прохожего.

Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и нанесение тяжких телесных повреждений.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Уточняется, что деревья он с напарником рубил на законных основаниях.

Ранее видео конфликта опубликовали очевидцы.