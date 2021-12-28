Видео: в Краснодаре рабочий избил пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Полиция начала проверку инцидента.

В Краснодаре рабочий избил пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев. Об этом пишет «Рен-ТВ».

Информация об инциденте появилась во вторник, 28 декабря. Конфликт произошел на улице Трудовой Славы, где двое рабочих рубили деревья.

По словам очевидцев, женщина попросила мужчин не кидать ветки в ее палисадник и попросила показать разрешающий вырубку документ. После этого один из мужчин накинулся на пенсионерку.

Также сообщается, что в конфликте пострадал прохожий, который вступился за пенсионерку. Он получил перелом лучевой кисти.

РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД пишет , что пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Полиция начала проверку инцидента.

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