Видео: в Краснодаре рабочий избил пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев
Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Полиция начала проверку инцидента.
В Краснодаре рабочий избил пенсионерку из-за замечания о вырубке деревьев. Об этом
Информация об инциденте появилась во вторник, 28 декабря. Конфликт произошел на улице Трудовой Славы, где двое рабочих рубили деревья.
По словам очевидцев, женщина попросила мужчин не кидать ветки в ее палисадник и попросила показать разрешающий вырубку документ. После этого один из мужчин накинулся на пенсионерку.
Также сообщается, что в конфликте пострадал прохожий, который вступился за пенсионерку. Он получил перелом лучевой кисти.
РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД
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