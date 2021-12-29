Появились фото с места ДТП на Южной окружной

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, а также 22-летняя пассажирка этого автомобиля обращались за медицинской помощью.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места ДТП, произошедшего 28 декабря на Южной окружной.

Около 19:40 на 185-ом километре дороги М5 «Урал» столкнулись Volkswagen Polo и «пятнадцатая», которая после этого врезалась в «ВАЗ-21120» под управлением 60-летнего мужчины.

Пострадали водитель «пятнадцатой» а также 22-летняя пассажирка этого автомобиля.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места ДТП.