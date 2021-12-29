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В ДТП на Южной окружной пострадали два человека
ДТП произошло примерно в 19:38 в Рязани на 185-м километре дороги М5. 35-летний рязанец на Volkswagen Polo превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с «пятнадцатой», за рулем которой был 24-летний рязанец.

В ДТП, произошедшем во вторник, 28 декабря, на Южной окружной в Рязани, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:38 в Рязани на 185-м километре дороги М5. 35-летний рязанец на Volkswagen Polo превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с «пятнадцатой», за рулем которой был 24-летний рязанец.

От удара последний автомобиль продолжил движение и столкнулся с «двенадцатой», которой управлял 60-летний житель Рязанского района. Травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка «ВАЗ-2115».

Пострадавшим оказали медпомощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось видео с места ДТП.