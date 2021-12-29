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Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал» *
Иск о ликвидации центра подала столичная прокуратура.

Московский городской суд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (организация признана иностранным агентом). Об этом в среду, 29 декабря, сообщило РИА Новости/.

«Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал"* - ликвидировать», — огласил решение судья Михаил Казаков.

Иск о ликвидации центра подала столичная прокуратура.

Днем ранее Верховный суд постановил ликвидировать международный «Мемориал"*. Заявление ранее направили Генпрокуратура и прокуратура Москвы. В качестве аргументов называлось систематическое неуказание статуса иноагента.

* организация признана иностранным агентом