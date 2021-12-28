Верховный суд ликвидировал «Мемориал"*

По оценке прокуратуры, организация искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».

Верховный суд ликвидировал «Мемориал» (ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗНАНА В РОССИИ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ). Об этом пишет РИА Новости.

Суд постановил ликвидировать международное общество и его структурные организации. Адвокат «Мемориала"* Мария Эйсмонт заявила, что обжалует приговор.

Заявление на ликвидацию организаций в ноябре в Верховный суд направили Генпрокуратура и прокуратура Москвы. В качестве аргументов называлось систематическое неуказание статуса иноагента.

По оценке прокуратуры, международный «Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства».

Юристы организации в свою очередь попросили не применять такую строгую меру как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения. Также они уточнили, что все публикации выпускаются с соответствующими метками, которые стоят даже на визитках руководителей.

*ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗНАНА В РОССИИ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ.