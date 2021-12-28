В Рязанской области ночью похолодает до -21 градуса
На дорогах региона ожидается гололедица.
В Рязанской области ночью похолодает до -21 градуса. Прогноз погоды
В среду, 29 декабря, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, местами небольшой снег. На дорогах региона ожидается гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -21,-16 градусов, днем -13,-8 градусов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Рязанской области.