Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Рязанской области

Днем 31 декабря ожидается до -5 градусов, возможен снег. 1 января температура поднимется до -3 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Рязанской области ожидается до -6 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

Днем 31 декабря ожидается до -5 градусов, возможен снег. 1 января температура поднимется до -3 градусов.

Всю неделю в Рязанской области ожидается морозная погода. Самой холодной будет ночь на среду, синоптики пообещали до -16 градусов. С четверга придет небольшое потепление, ночные температуры поднимутся до -11, -8 градусов. Днем на неделе ожидается от -11 до -8 градусов.