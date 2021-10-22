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В Рязанской области введут QR-коды
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в пятницу, 22 октября, подписал распоряжение, в котором говорится введении доступа в ряд учреждений по QR-кодам и других дополнительных мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Документ опубликовали «Рязанские Ведомости».

Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября. Также сообщается, что в школах, вне зависимости от ранее установленного графика, будут объявлены каникулы с 30 октября по 7 ноября.

Доступ в эти дни в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их принадлежность должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность.

МФЦ будут вести прием только по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти, а также выдаче готовых документов по результатам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

Также внесен ряд изменений в работу предприятий общественного питания. Поликлиники продолжат плановый прием граждан с соблюдением противоэпидемических требований.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.