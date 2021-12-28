В Пронском районе фура столкнулась с внедорожником
Авария случилась в понедельник, 27 декабря, примерно в 14:20 у села Абакумово.
В Пронском районе фура столкнулась с внедорожником. Кадры с места происшествия во вторник, 28 декабря, опубликовали в соцсетях.
Авария случилась в понедельник, 27 декабря, примерно в 14:20 у села Абакумово. На трассе столкнулись фура Scania и внедорожник «УАЗ-452».
На кадрах видно, что фура остановилась на дороге, а второй автомобиль вылетел в кювет перед мостом.
Позже появились подробности аварии.