В Пронском районе фура столкнулась с внедорожником

Авария случилась в понедельник, 27 декабря, примерно в 14:20 у села Абакумово.

В Пронском районе фура столкнулась с внедорожником. Кадры с места происшествия во вторник, 28 декабря, опубликовали в соцсетях.

Авария случилась в понедельник, 27 декабря, примерно в 14:20 у села Абакумово. На трассе столкнулись фура Scania и внедорожник «УАЗ-452».

На кадрах видно, что фура остановилась на дороге, а второй автомобиль вылетел в кювет перед мостом.

Позже появились подробности аварии.