Появились подробности ДТП с фурой и внедорожником в Пронском районе

Авария случилась в понедельник, 27 декабря, на дороге «Рязань — Скопин» перед селом Абакумово.

Появились подробности ДТП с фурой и внедорожником в Пронском районе. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Авария случилась в понедельник, 27 декабря, на дороге «Рязань — Скопин» перед селом Абакумово. Фура Scania ехала в сторону Пронска. В какой-то момент водитель потерял управление, выехал на полосу встречного движения, перегородил дорогу «УАЗу». Уходя от столкновения, водитель внедорожника съехал в кювет перед мостом.

«На рабочей машине мы возвращались в Рязань. Встречную фуру начало заносить, она выехала на встречную полосу, преградив нам путь, — рассказал пассажир УАЗа. — Столкновения с ней нам избежать не удалось, хотя оно и прошло по касательной. У „буханки“ поврежден левый бок. Наш водитель почти попрощался с жизнью. Слава Богу, мы с ним даже не пострадали. Спасибо, что он мгновенно среагировал и съехал в кювет».

Внедорожник из кювета достали сами пострадавшие. У фуры лишь разбилось боковое стекло.