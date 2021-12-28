В полиции рассказали подробности аварии на Ряжском шоссе
55-летний житель Рязани на Opel Astra на высокой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии на Ряжском шоссе.
Авария произошла во вторник, 28 декабря, в 10:00 на Ряжском шоссе около дома № 19.
55-летний житель Рязани на Opel Astra на высокой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.
Ранее об аварии сообщили очевидцы.