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В полиции рассказали подробности аварии на Ряжском шоссе
55-летний житель Рязани на Opel Astra на высокой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии на Ряжском шоссе.

Авария произошла во вторник, 28 декабря, в 10:00 на Ряжском шоссе около дома № 19.

55-летний житель Рязани на Opel Astra на высокой скорости не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Мужчина получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.

Ранее об аварии сообщили очевидцы.