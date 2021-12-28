На Ряжском шоссе легковушка врезалась в столб и улетела в кювет

Очевидцы сообщили, что водитель легковушки сильно пострадал.

На Ряжском шоссе легковушка врезалась в столб и улетела в кювет. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла во вторник, 28 декабря, в 10:00 на Ряжском шоссе около дома № 19. Opel сначала врезался в столб, а после машина съехала в кювет. Очевидцы сообщили, что водитель легковушки сильно пострадал.

Позже в пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности.